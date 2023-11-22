Украина однозначно проигрывает. Учёный допустил вмешательство НАТО по-новому - NI

На Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для National Interest.
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