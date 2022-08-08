Переход Сосы в ЦСКА может сорваться. У клуба проблемы с оплатой трансфера из-за санкций

Трансфер защитника Хоакина Сосы в ЦСКА из «Насьоналя» может сорваться. Sport24.ru сообщает, что переговоры по центральному защитнику зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.
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