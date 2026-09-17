Севастопольца задержали за попытку контрабанды военной техники на Украину

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 47-летнего жителя Севастополя, пытавшегося по заданию СБУ организовать контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину через третьи страны.
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