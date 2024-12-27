″Известно, что в районе Анапы располагается несколько марикультурных хозяйств. Поскольку мидии и устрицы находятся в толще воды, и если фермы на...

❗️Употребление человеком в пищу морепродуктов, включая рыбу, мидии и устрицы, добытых в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за ЧП с танкерами у Керченского пролива, будет небезопасным в течение нескольких лет, об этом ТАСС заявила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.
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