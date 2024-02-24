Синоптик пообещал москвичам небольшие дожди и гололедицу 24 февраля

Облачная погода с небольшими дождями и гололедицей ожидается в Москве в субботу, 24 февраля. Температура воздуха поднимется до +3 градусов, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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