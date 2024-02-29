Сергей Иванов заявил об очевидности победы России в СВО

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что на линии соприкосновения уже чётко видно, что победа в СВО будет за Россией.