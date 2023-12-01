Ну что, осень завершилась. Можно подводить промежуточные итоги.РоссияС российской экономикой всё хорошо.
Вот и осень пролетела...
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ...Скоро их вообще принимать не будут...ОСТОЧЧЕРТЕЛИ БЛЯ....
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18 час.
владимир тычинин
Ну всё после этой статьи осталось только гумпомощь всем этим европам и америкам готовить !!!
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18 час.
ас
александр сальников
не язви! все правильно представлено
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7 час.
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