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Татар-информ

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Минюст РТ помог доставить помощь участникам спецоперации

Минюст РТ помог доставить помощь участникам спецоперации

Фото: пресс-служба Минюста РТ Работники Министерства юстиции Татарстана во главе с его руководителем Рустемом Загидуллиным помогли собрать и доставить шефскую помощь для участников специальной военной операции.

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