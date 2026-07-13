Минюст РТ помог доставить помощь участникам спецоперации

Фото: пресс-служба Минюста РТ Работники Министерства юстиции Татарстана во главе с его руководителем Рустемом Загидуллиным помогли собрать и доставить шефскую помощь для участников специальной военной операции.
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