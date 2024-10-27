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Новости Липецка

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Липецкие малолетки устроили драку и бросались под колеса машин

Липецкие малолетки устроили драку и бросались под колеса машин

В сети распространяется информация о детях, которые на лужайке у ТЦ «Елецкий» агрессивно себя вели. По словам горожан, малолетки дрались, избивали нескольких ребят, пытались вырвать с корнем туи, выдрали оранжевый ограничитель для машин и дрались им, выбегали на дорогу толпой под колёса.

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