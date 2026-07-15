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ТАСС

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ТАСС: в Луганске открылся адаптивный зал для реабилитации участников СВО

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Адаптивный спортзал "Новая высота" для реабилитации участников спецоперации и жителей Луганской Народной Республики открылся на базе Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ), передает корреспондент ТАСС.

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