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Патрушев: Запад хочет ослабить роль России в Черноморском регионе

Патрушев: Запад хочет ослабить роль России в Черноморском регионе

Страны Запада хотят снизить роль России как морской державы в Черноморском регионе. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам судостроения в Крыму.

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