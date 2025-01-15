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Царьград

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Hill: США предложат России космическое сотрудничество в обмен на мир на Украине

Hill: США предложат России космическое сотрудничество в обмен на мир на Украине

Американское издание сообщает, что в Соединённых Штатах готовят предложении о возобновлении космического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

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