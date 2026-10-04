В Нигере рассматривают возможность открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку

Первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 2 октября в Ниамее (Республика Нигер).
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