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В Нигере рассматривают возможность открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку

В Нигере рассматривают возможность открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку

Первое заседание Российско-Нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 2 октября в Ниамее (Республика Нигер).

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