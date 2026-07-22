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В Рузской больнице женщине помогли забеременеть после диагностики и лечения

В Рузской больнице женщине помогли забеременеть после диагностики и лечения

Жительница Подмосковья обратилась к акушеру-гинекологу с проблемой: она не могла забеременеть. Ольга Романовна Тезяева, врач женской консультации в поселке Тучково, изучила анализы пациентки и направила ее в Рузскую областную больницу для уточнения диагноза.

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