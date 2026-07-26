Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере два военных чиновника были убиты и еще несколько получили ранения в результате авиаудара Израиля по автомобилю недалеко от Дейр-эль-Балаха, провинция Дейр-эль-Балах, ранее в тот же день.
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