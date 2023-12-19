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    "К сожалению, повлиять на то, чтобы ковид не перерос в пневмонию, мы никак не можем, объясняет врач. «Все лечение — с...Новый штамм уже в...
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Новый штамм уже в России: как симптомы ковида отличить от ОРВИ, объясняет врач

Новый штамм уже в России: как симптомы ковида отличить от ОРВИ, объясняет врач

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России не становится лучше. Так, в Петербурге открывают новые койки для ковидных пациентов.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;К сожалению, повлиять на то, чтобы ковид не перерос в пневмонию, мы никак не можем, объясняет врач. «Все лечение — симптоматическое. Но препараты должен назначать врач», — резюмирует терапевт.&quot; И тут же «Мы все разные, и иммунитет тоже работает по-разному, — рассказал врач. — что ж у нас врачи такие безграмотные?? Лучше сдохнуть, чем принимать иммуномодуляторы?? Наша фармакология разработала и имеет вполне мощные препараты, которые дают возможность выздороветь быстро и не доводить до реанимации. До ковида по Сети бродила и регулярно вбрасывалась статья о том, что будто бы противовирусные препараты не существуют, что они неэффективны и т.п. Даже врачей терапевтов на учебы таскали под этой эгидой. Цель такой статьи вполне очевидна: подготовить страну к ковиду, чтоб как можно больше болели и умирали. А врачей сейчас настропалили на один арбидол, который уже давно неэффективен, и больше они ничего не знают!
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