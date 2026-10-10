Поражены центр обработки данных и сухогруз: ВС РФ нанесли беспилотные удары по объектам, используемым в интересах ВСУ

Российские войска нанесли новые удары по объектам, используемым в интересах ВСУ. По данным Минобороны, 10 октября с помощью беспилотников был поражён центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка», который использовался для сбора, обработки и хранения развединформации.
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