Против известного производителя роскошных сумок выдвинут иск

Производитель предметов роскоши Hermes стал объектом нового иска, поданного в США, в котором его обвиняют в том, что он продает свои самые востребованные сумки Birkin по всему миру только клиентам с солидной историей покупок.
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