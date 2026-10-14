«Десятый месяц подряд»: названа причина сокращения добычи нефти в России

Добыча нефти в России в сентябре снизилась до 8,643 миллиона баррелей в сутки, по оценке ОПЕК. Сокращение на 38 тысяч баррелей выглядит скромно на фоне августовских 174 тысяч баррелей, но падение идёт уже десятый месяц подряд, а до квоты ОПЕК+ не хватает около 1,3 миллиона баррелей в сутки.