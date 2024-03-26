Мединский опроверг фейк по поводу украинского языка

Председатель РВИО Владимир Мединский рассказал радио Sputnik, что легенда о том, что российская Императорская Академия наук признала в 1905 году украинский язык не наречием, а самостоятельным языком, не соответствует действительности.
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