Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    У нас контейнеры под сортировку поставили, но они стоят лицевой стороной к забору, хотелось бы сортировать да открыть...Минприроды: В Рос...
  • Юрий Чернов
    В условиях навязывания услуги вывоза ТКО по всем адресам владения граждан -квартира, дача, гараж - собираемость плате...Собираемость плат...
  • Вад Кук
    А это как всегда гора родила мышьМигрантам хотят у...

Мединский опроверг фейк по поводу украинского языка

Мединский опроверг фейк по поводу украинского языка

Председатель РВИО Владимир Мединский рассказал радио Sputnik, что легенда о том, что российская Императорская Академия наук признала в 1905 году украинский язык не наречием, а самостоятельным языком, не соответствует действительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх