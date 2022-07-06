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Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры

Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры.

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