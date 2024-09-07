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США выступили с "предупреждением" к Путину. Турки ответили Кирби: "сам замолкни"

США выступили с "предупреждением" к Путину. Турки ответили Кирби: "сам замолкни"

© AP Photo / Alex Brandon 17,1K прочтений Вчера Советник Белого дома Джон Кирби угрожающе предупредил президента России Путина не вмешиваться в дела США.

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Комментарии
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Лев Добрый
Этот засранец даже не знает, что американский народ не избирает президента США, американский народ выбирает выборщиков, которые, потом, решают за кого отдать свои голоса!😜👈👍
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15 час.

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