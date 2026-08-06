Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?

Природа, это живой организм. Нельзя бесконечно и бездумно над ней измываться ради чьего-то обогащения.. Иногда следует остановиться, включить мозги и направить усилия и лучшие умы человечества не на гонку вооружений и войны, а на помощь кормящей нас природе, которую человечество, по жадности и глупости, планомерно убивает.

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Tigra07

Наталия Природа, это живой организм. Нельзя бесконечно и бездумно над ней измываться ради чьего-то обогащения.. Иногда следует остановиться, включить мозги и направить усилия и лучшие умы человечества не на гонку вооружений и войны, а на помощь кормящей нас природе, которую человечество, по жадности и глупости, планомерно убивает.

Правильно! Все эти "зеленые", "синие" и прочие разноцветные наверняка не думали, что и ветряки, и солнечные панели будут влиять на климат. Ветряки - те точно создают препятствия для воздушных потоков. А они переносят значительные массы воды - в облаках.