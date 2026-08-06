Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите перед собой не воду, а растрескавшееся дно, песчаные косы и ржавые остовы военных кораблей, пролежавших на глубине почти восемь десятилетий.
Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?
Комментарии
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Наталия
Природа, это живой организм. Нельзя бесконечно и бездумно над ней измываться ради чьего-то обогащения.. Иногда следует остановиться, включить мозги и направить усилия и лучшие умы человечества не на гонку вооружений и войны, а на помощь кормящей нас природе, которую человечество, по жадности и глупости, планомерно убивает.
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1 м.
T
Tigra07
Наталия
Природа, это живой организм. Нельзя бесконечно и бездумно над ней измываться ради чьего-то обогащения.. Иногда следует остановиться, включить мозги и направить усилия и лучшие умы человечества не на гонку вооружений и войны, а на помощь кормящей нас природе, которую человечество, по жадности и глупости, планомерно убивает.
Правильно! Все эти "зеленые", "синие" и прочие разноцветные наверняка не думали, что и ветряки, и солнечные панели будут влиять на климат. Ветряки - те точно создают препятствия для воздушных потоков. А они переносят значительные массы воды - в облаках.
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1 м.
Анатолий Анатольев
Их покинул БОГ, за то что они его ПРЕДАЛИ! Вот до чего довел ФАШИЗМ страны ЕВРОПЫ! И почему не жалко это ЗЛО?
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1 м.
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