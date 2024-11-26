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«Это просто ужасает»: Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором

«Это просто ужасает»: Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором

Радикальные меры киевского режима вроде насильственной мобилизации не остаются незамеченными. Причем критикуют президента* Украины Владимира Зеленского не только граждане страны, но и зарубежные обозреватели.

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