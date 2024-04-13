Российская армия взяла село Первомайское в ДНР

Советник главы республики объяснил, что это позволит бить по позициям противника с большей дальностьюПодразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Первомайское на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.
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