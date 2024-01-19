Смоленская АЭС приглашает выпускников вузов на работу

Смоленская атомная станция приглашает на собеседование выпускников 2024 года высших учебных заведений технических специальностей по следующим направлениям: - теплоэнергетика и теплотехника; - ядерные реакторы и материалы; - атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; - электроника и автоматика физических установок; - химическая технология материалов современной энергетики; - химическая технология; - ядерная энергетика и теплофизика; - ядерные физика и технологии; - электроэнергетика и электротехника; - информатика и вычислительная техника; - электроника и наноэлектроника; - энергетическое машиностроение; - автоматизация технологических процессов и производств; - промышленная экология и биотехнологии; - радиационная, химическая и биологическая защита; - строительство; - геодезия.