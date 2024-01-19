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Смоленская Газета

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Смоленская АЭС приглашает выпускников вузов на работу

Смоленская АЭС приглашает выпускников вузов на работу

Смоленская атомная станция приглашает на собеседование выпускников 2024 года высших учебных заведений технических специальностей по следующим направлениям: - теплоэнергетика и теплотехника; - ядерные реакторы и материалы; - атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг; - электроника и автоматика физических установок; - химическая технология материалов современной энергетики; - химическая технология; - ядерная энергетика и теплофизика; - ядерные физика и технологии; - электроэнергетика и электротехника; - информатика и вычислительная техника; - электроника и наноэлектроника; - энергетическое машиностроение; - автоматизация технологических процессов и производств; - промышленная экология и биотехнологии; - радиационная, химическая и биологическая защита; - строительство; - геодезия.

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