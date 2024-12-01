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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов забил 61-й гол в большинстве за «Миннесоту» и вышел на 2-е место в истории клуба. Лидирует Паризе – 69 шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» обыграли «Нэшвилл» в овертайме со счетом 3:2. На счету российского форварда 2 (1+1) балла за результативность.

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