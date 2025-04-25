ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Большая вода близко: уточненный прогноз паводка на Ишиме в 2025 году

Большая вода близко: уточненный прогноз паводка на Ишиме в 2025 году

На севере Казахстана с пятницы, 25 апреля, фиксируют активный прирост уровня воды в реке. В пригороде Петропавловска началась эвакуация жителей, а на городском гидропосту каждые два часа Ишим прибавляет по 2-3 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх