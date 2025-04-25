Большая вода близко: уточненный прогноз паводка на Ишиме в 2025 году

На севере Казахстана с пятницы, 25 апреля, фиксируют активный прирост уровня воды в реке. В пригороде Петропавловска началась эвакуация жителей, а на городском гидропосту каждые два часа Ишим прибавляет по 2-3 см.
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