«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины Ожесточенное сопротивление, с которым российские войска были встречены 24 февраля 2022 года, стало настоящей неожиданностью для значительной части нашего общества и его правящей «элиты», пребывающих в иллюзии возможности повторения Крымского сценария 2014-года.
«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины
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Юрий Ильинов
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чиновники ЕС возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что меры Москвы в случае ответа затронут в первую очередь Европу, а не Штаты, пишет газета The Washington Post. На состоявшихся на прошлой неделе ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов, говорится в статье. В ходе заседаний министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса. Как пишет газета, чиновники из ЕС отказались от конфискации российских активов, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России. «Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов, и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты», — утверждает WP. При этом представитель американского минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы «устойчивым средне- и долгосрочным решением проблемы финансирования» Украины. Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Он включает в себя «запрет на разморозку суверенных российских активов», «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины». После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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15 час.
Юрий Ильинов
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе Лидеры стран-участницах Евросоюза (ЕС) экстренно провели саммит, на котором обсуждались проблемы Запада. Собрание завершилось скандалом с привлечением полиции, сообщается 21 апреля в аналитическом материале «РИА Новости». На повестке собрания были выборы в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 6 по 9 июня. Разногласия высказали пришедшие два года назад политики, критикующие антироссийские санкции. К тому же, многие из них выступают за возобновление диалога с Россией, а еще ряд политиков призывают прекратить направлять финансовую помощь Украине. По мнению европейских консерваторов, влияние США на политику в их странах должно быть сведено к минимуму, так как Вашингтон принимает недружественные шаги по отношению к партнерам. Отмечается, что о проблемах с проведением конференции было известно заранее. Так, за несколько часов до мероприятия место собрания менялось дважды. По завершении обсуждения конференцию попытались закрыть полицейские, забаррикадировав вход на место проведения, что вызвало широкое возмущение. «Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков», — приводит издание Politico сообщение одного из правоохранителей. Как отмечают аналитики, в ходе собрания следовало обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако политики в Европе отдали предпочтения второстепенным по важности темам. Саммит ЕС проходил 17 и 18 апреля. Накануне мероприятия глава Евросовета Шарль Мишель призвал активизировать поставки военной помощи Украине, особенно средств противовоздушной обороны. Однако у глав стран-участниц ЕС появился еще один важный повод для обсуждения — санкции против Ирана.
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13 час.
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