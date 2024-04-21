«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины

Юрий Ильинов

СМИ: в Европе ополчились на США из-за России МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чиновники ЕС возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что меры Москвы в случае ответа затронут в первую очередь Европу, а не Штаты, пишет газета The Washington Post. На состоявшихся на прошлой неделе ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне американские чиновники оказывали давление на сопротивляющихся европейских коллег в вопросе использования заблокированных российских активов, говорится в статье. В ходе заседаний министр финансов США Джанет Йеллен встречалась с европейцами в надежде достичь компромисса. Как пишет газета, чиновники из ЕС отказались от конфискации российских активов, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие к евро у инвесторов и спровоцировать ответные меры со стороны России. «Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов, и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты», — утверждает WP. При этом представитель американского минфина на условиях анонимности заявил изданию, что ведомство считает российские суверенные активы «устойчивым средне- и долгосрочным решением проблемы финансирования» Украины. Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Он включает в себя «запрет на разморозку суверенных российских активов», «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины». После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.