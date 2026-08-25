«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

Владимир Петросов

Дикость полнейшая. МЧС, особенно в пожароопасный период, мониторит территорию с коптеров. Не дай бог тебе, на садовом участке замастырить шашлычок. Оштрафуют моментально. А тут постоянное открытое горение и хоть бы хны. Не иначе, как откупаются.