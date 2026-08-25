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«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

Этническая семья открыто заявляет, что хочет скупить все участки в СНТ В СНТ разгорелся конфликт между садоводами и цыганами Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин Садоводы челябинского СНТ «Металлист-2» на протяжении многих лет конфликтуют с цыганской семьей.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Дикость полнейшая. МЧС, особенно в пожароопасный период, мониторит территорию с коптеров. Не дай бог тебе, на садовом участке замастырить шашлычок. Оштрафуют моментально. А тут постоянное открытое горение и хоть бы хны. Не иначе, как откупаются.
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4 н.
Игорь Ишмухаметов
Еб..... цыгане как они всех зае.... Выселить их всех на историческую родину и гнать их из страны! Пора в стране произвести большую чистку среди всех чужаков!
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4 н.
Лебедев Андрей Юрьевич
Какое выслать???  Уничтожить на месте.
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3 н.