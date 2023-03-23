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Хоть конструкция изобретения была очень проста, в инженерии оно сумело сделать настоящий прорыв

Хоть конструкция изобретения была очень проста, в инженерии оно сумело сделать настоящий прорыв

﻿﻿Многим не знаком термин «звезда Гориккера». Несмотря на то, что назначение этой звезды в сознании большинства вполне понятно, на самом деле она представляет собой противотанкового ежа.

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