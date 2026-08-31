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Царьград

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ФАВТ: Аэропорт Пензы возобновил работу после четырехчасового перерыва

ФАВТ: Аэропорт Пензы возобновил работу после четырехчасового перерыва

Аэропорт Пензы возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений, которые длились более четырех часов.

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