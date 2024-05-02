В печали : Полицаи, что берут деньги с приезжих могут лишиться хорошего дохода. Итак: очередное антикоррупционное дело Огромное количество мигрантов, которые должны проходить серьезные бюрократические процедуры, которые отсеивают «нежелательных» лиц и не позволяют откровенным преступникам получать возможность жить и работать в России, эти процедуры не проходят.
Взял деньги у мигранта - в тюрьму или за 30.000 на 15 лет
Комментарии
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М
ММ
"Полицая, что отпустил террориста, грозит статья о "Пособничестве терроризму", а это до пожизненного."- каждый полицай, взявший у мигранта должен попадать под эту статью! А судья, вынесший мягкий приговор полицаю, должен досиживать за него!!!
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2 час.
генрих кан
Даже если и задержали одного взявшего взятку, то это даже не капля в море. Это не показатель работы над искоренением этого зла. Это, на мой взгляд, показуха, для СМИ. Пройдет максимум месяц и все вернется на круги своя.
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1 час.
Людмила Редько
Все это ерунда - как откупались, так и будут откупаться, нужен серьезный фильтр - только визовый режим. Россия не проходной двор
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20 мин.
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