Взял деньги у мигранта - в тюрьму или за 30.000 на 15 лет

М ММ "Полицая, что отпустил террориста, грозит статья о "Пособничестве терроризму", а это до пожизненного."- каждый полицай, взявший у мигранта должен попадать под эту статью! А судья, вынесший мягкий приговор полицаю, должен досиживать за него!!!

генрих кан Даже если и задержали одного взявшего взятку, то это даже не капля в море. Это не показатель работы над искоренением этого зла. Это, на мой взгляд, показуха, для СМИ. Пройдет максимум месяц и все вернется на круги своя.