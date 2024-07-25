Результаты опроса Noi.md: К чему приведет решение объединить физику, химию и биологию в один школьный предмет?

Редакция Noi.md призвала своих читателей как на сайте, так и в Viber, принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: К чему приведет решение объединить физику, химию и биологию в один школьный предмет? Так, по результатам опроса, 74,0% респондентов считают, что у учащихся снизится уровень знаний, 20,2% ответили, что решение приведет к хаосу в системе образования, по мнению .