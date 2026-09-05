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Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России

Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России

На площадке Восточного экономического форума, который с 1 по 4 сентября прошел во Владивостоке, выступила американский политик и специальный посланник Кимберли Лоу.

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