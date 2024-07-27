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Два человека пострадали в ДТП при обгоне в Нижегородской области

Два человека пострадали в ДТП при обгоне в Нижегородской области

Машина с разгона влетела в бетонный блок.Неосторожный обгон привёл к ДТП с пострадавшими в Нижегородской области.

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