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Разведка Ирана рассказала, чем для США обернулась операция ХАМАС

Разведка Ирана рассказала, чем для США обернулась операция ХАМАС

Операция ХАМАС обернулась для Соединенных Штатов поражением на Ближнем Востоке, их гегемония в регионе пала, это приведет к изменению политического курса США в регионе, с таким заявлением выступил в субботу министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если гегемония пиндо-сранцев США пала, то им следует ехать домой, а не ждать, когда они изменят свою политику!👀👍👈
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16 час.

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