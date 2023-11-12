Разведка Ирана рассказала, чем для США обернулась операция ХАМАС

Операция ХАМАС обернулась для Соединенных Штатов поражением на Ближнем Востоке, их гегемония в регионе пала, это приведет к изменению политического курса США в регионе, с таким заявлением выступил в субботу министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.