Разведка Ирана рассказала, чем для США обернулась операция ХАМАС

Операция ХАМАС обернулась для Соединенных Штатов поражением на Ближнем Востоке, их гегемония в регионе пала, это приведет к изменению политического курса США в регионе, с таким заявлением выступил в субботу министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб.
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