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ВС РФ использовали новую тактику «внезапного наступления»: противник был «ошарашен»

ВС РФ использовали новую тактику «внезапного наступления»: противник был «ошарашен»

«Мы использовали тактику внезапного наступления. Если раньше сначала наносили удары артиллерией, после чего в дело вступала пехота, то сейчас наши солдаты приближаются к врагу тайно, применяя средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противник не смог отслеживать их перемещения.

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