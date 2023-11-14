Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.
Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»
Комментарии
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Галина Светлая
Паскуда пиндосовская. Чему удивляться?
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1 час.
ирина Гущина
Не понимаю, что граждане Пиндостана, давшие клятву служить Америке и вредить ее врагам, делают в ГД и правительстве? Вредят? Не пора ли МВД и ФСБ обратить свой взор на них и их деятельность? По Российскому закону эти граждане НЕ ДОЛЖНЫ там быть!!! Так в чём дело? Когда очистится наша власть от этих вражеских агентов? И не только американцев, но и граждан ФРГ, Британии, Израиля и из прочих недружественных стран!!! Хватит терпеть нарушение Российских законов!
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20 мин.
Надежда Иванова
Она просто уже больная на голову!!👎
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5 мин.
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