Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

ирина Гущина

Не понимаю, что граждане Пиндостана, давшие клятву служить Америке и вредить ее врагам, делают в ГД и правительстве? Вредят? Не пора ли МВД и ФСБ обратить свой взор на них и их деятельность? По Российскому закону эти граждане НЕ ДОЛЖНЫ там быть!!! Так в чём дело? Когда очистится наша власть от этих вражеских агентов? И не только американцев, но и граждан ФРГ, Британии, Израиля и из прочих недружественных стран!!! Хватит терпеть нарушение Российских законов!