ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Иванова
    Она просто уже больная на голову!!👎Роднина назвала р...
  • Андрей Павлов
    Показуха. Такие вещи должны делаться на автомате, мимоходом. А для этого нужен ЗАКОН, где однозначно описан процесс. ...Система заработал...
  • ирина Гущина
    Не понимаю, что граждане Пиндостана, давшие клятву служить Америке и вредить ее врагам, делают в ГД и правительстве? ...Роднина назвала р...

Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Светлая
Паскуда пиндосовская. Чему удивляться?
Ответить
1 час.
ирина Гущина
Не понимаю, что граждане Пиндостана, давшие клятву служить Америке и вредить ее врагам, делают в ГД и правительстве? Вредят? Не пора ли МВД и ФСБ обратить свой взор на них и их деятельность? По Российскому закону эти граждане НЕ ДОЛЖНЫ там быть!!! Так в чём дело? Когда очистится наша власть от этих вражеских агентов? И не только американцев, но и граждан ФРГ, Британии, Израиля и из прочих недружественных стран!!! Хватит терпеть нарушение Российских законов!
Ответить
20 мин.
Надежда Иванова
Она просто уже больная на голову!!👎
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх