Школьники в Мариуполе организовали концерт в честь Дня Победы для ветеранов ВОВ

Учащиеся одной из мариупольских школ в честь Дня Победы организовали праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих подразделения сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ.
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