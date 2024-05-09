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Школьники в Мариуполе организовали концерт в честь Дня Победы для ветеранов ВОВ

Школьники в Мариуполе организовали концерт в честь Дня Победы для ветеранов ВОВ

Учащиеся одной из мариупольских школ в честь Дня Победы организовали праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих подразделения сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ.

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