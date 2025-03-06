🍇 В Крыму в сфере виноделия работает больше женщин, чем мужчин По мнению владельца винодельни Константина Борисова, это связано с тем, что крымчанки лучше разбираются в тонкостях этого производства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🍇 В Крыму в сфере виноделия работает больше женщин, чем мужчин По мнению владельца винодельни Константина Борисова, это связано с тем, что крымчанки лучше разбираются в тонкостях этого производства.