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Курские новости

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Мэр Железногорска рассказал о последствиях тройной атаки ВСУ на многоэтажку

Мэр Железногорска рассказал о последствиях тройной атаки ВСУ на многоэтажку

После первой атаки беспилотники вернулись и дважды ударили по тому же дому в Железногорске, вызвав осколочные ранения у четырёх человек и повреждения фасада и остекления.

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