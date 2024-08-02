Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле могут находиться четыре человека

В Нижнем Тагиле продолжается поисковая операция на месте обрушившегося дома на Сибирской, 81. По данным «Нового Дня», спасатели продолжают поиски четверых человек, в том числе одного ребенка, семилетнего Дениса, а также троих взрослых.
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