Полицейскими Ачинска Красноярского края оперативно задержан криминальный курьер, похитивший у пенсионерок более 800 тысяч рублей

В полицию за несколько часов поступили сообщения от трех пенсионерок старше 80 лет, которые стали жертвами циничного обмана.
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