«Этот навык немного сверхъестественный»: в Татарстане зреет-таки продюсерское кино?

Какими ресурсами должен обладать сегодня кинопродюсер? От чего или от кого в регионе зависит успех проекта? Где легче снимать кино – в Казани или в столицах? Культурный обозреватель «Татар-информа» рассмотрела тенденции развития глобального кинопроцесса и расспросила местных продюсеров о его региональных особенностях.