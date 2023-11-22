Whoosh отчитается по МСФО за 9 месяцев 2023 года – основные события 23 ноября

В четверг, 23 ноября, Whoosh раскроет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. За 9 месяцев 2022 года выручка компании достигла 6,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей пришлись на чистую прибыль.
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