Whoosh отчитается по МСФО за 9 месяцев 2023 года – основные события 23 ноября

В четверг, 23 ноября, Whoosh раскроет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. За 9 месяцев 2022 года выручка компании достигла 6,2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей пришлись на чистую прибыль.