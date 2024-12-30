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Царьград

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Самый большой водопад Земли влияет на климат и течение рек нашей планеты

Самый большой водопад Земли влияет на климат и течение рек нашей планеты

Карактан в Датском проливе способствует распределению тепла, питательных веществ и энергетических ресурсов по всей планете.

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