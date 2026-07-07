НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

Капитан Бельгии Тилеманс — о влиянии «дела Балогуна» на сборную: «Сказали себе, что должны говорить на поле»

Полузащитник и капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как повлияла на команду ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против США (4:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии