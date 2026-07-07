Полузащитник и капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как повлияла на команду ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против США (4:1).