Такое мнение формируется давлением в социальных сетях.Каждая третья девушка считает необходимой пластическую операцию от старения, такое мнение формируется давлением в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
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