Ученые научились включать и выключать квантовую «магию» магнитными полями

Физики из Японии сделали открытие, которое может изменить наше понимание квантового мира. Они выяснили, что магнитные поля могут управлять квантовыми эффектами в специальном материале — трихлориде рутения (RuCl₃).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии